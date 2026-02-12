Скидки
Стала известна точная сумма трансфера Данилы Козлова в ЦСКА

Стала известна точная сумма трансфера Данилы Козлова в ЦСКА
ЦСКА заплатил за трансфер полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» 150 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон.

Козлов выступал за «Краснодар» с 2024-го. Ранее он играл за «Балтику». В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

