Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Шевченко добивается срочной встречи с Инфантино после его слов о России — The Times

Шевченко добивается срочной встречи с Инфантино после его слов о России — The Times
Комментарии

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко намерен на этой неделе срочно встретиться с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после его призыва о возвращении России к международным футбольным соревнованиям, сообщает The Times.

Инфантино и Шевченко являются участниками конгресса УЕФА, проходящего в Брюсселе. Украинец заявил, что призыв президента ФИФА о возвращении России к международным соревнованиям является неприемлемым.

Позднее стало известно, что их встреча состоялась на конгрессе УЕФА в четверг, 12 февраля.

До этого Инфантино высказывался о возможном снятии санкций и заявлял, что отстранение породило ещё больше разочарования и ненависти.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Комментарии
