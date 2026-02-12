Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА заработал более € 5 млрд за прошлый год

УЕФА заработал более € 5 млрд за прошлый год
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил финансовые итоги прошедшего года, отметив рекордный доход с мужских клубных турниров. Общий доход со всех турниров превысил € 5 млрд, что на € 737 млн больше предыдущего сезона.

«Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до € 4,4 млрд, увеличившись на € 690 млн по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привёл к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли € 3,4 млрд – на € 400 млн больше, чем в предыдущем сезоне.

Мы также подтвердили свою приверженность игре, выделив 10% наших валовых доходов от соревнований на выплаты солидарности. Из этой суммы € 308 млн направляются клубам, не участвующим в европейских соревнованиях, – это на 76% больше, чем в предыдущем году, а дополнительное финансирование распределяется среди клубов, выбывших в квалификационных раундах. Еще € 25 млн используются для поддержки Юношеской лиги УЕФА и женских клубных соревнований», – сообщает УЕФА на своём официальном сайте.

Материалы по теме
«Зенит» провернул трансфер Джона Джона! В «РБ» не связывались с Россией, но помог УЕФА
«Зенит» провернул трансфер Джона Джона! В «РБ» не связывались с Россией, но помог УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android