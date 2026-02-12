Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе «Реала Сосьедад»

Комментарии

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступил к тренировкам с общей группой баскского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Игрок восстановился от повреждения берцовой кости.

По информации издания, экс-футболист московского «Динамо» хорошо проявил себя на тренировке. Ранее в прессе появлялась информация, что главный тренер испанской команды Пеллегрино Матараццо не заинтересован в хавбеке.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей. Также на счету полузащитника одна игра в Кубке Испании. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7,5 млн.

