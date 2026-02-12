Стал известен игровой номер Данилы Козлова в ЦСКА

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Данила Козлов будет выступать в составе красно-синих под 18-м номером. Об этом информирует пресс-служба армейцев на официальном сайте.

Московский клуб объявил о переходе 21-летнего футболиста из «Краснодара» в четверг, 12 февраля. Контракт Козлова рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон.

Полузащитник является воспитанником академии «Зенита». Игрок выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

