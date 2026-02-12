Данила Козлов высказался о переходе в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов прокомментировал переход в московский ЦСКА, о котором было объявлено в четверг, 12 февраля. Игрок перешёл из «Краснодара». Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на сезон.

«Мне нравится стиль и комбинационная игра ЦСКА. Со стороны картина на поле выглядит очень привлекательной.

Рад, что в команде есть костяк, собранный из топовых российских футболистов. Уверен, они помогут мне в адаптации», — приводит слова Козлова пресс-служба красно-синих в телеграм-канале.

Полузащитник является воспитанником академии «Зенита». Игрок выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

