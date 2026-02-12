Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Стала известна реакция УАФ на встречу Шевченко и Инфантино по вопросу России

Комментарии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на встречу президента организации Андрея Шевченко с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, которая состоялась на конгрессе УЕФА.

«Андрей Шевченко провёл встречу с еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом. В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы европейского и международного футбола, в частности, позицию по недопущению возвращения представителей России к участию в международных соревнованиях.

Глен Микалеф ранее публично выступил против инициатив по возможной отмене ограничений для российских команд. Андрей Шевченко поблагодарил еврокомиссара за его поддержку.

Также у президента УАФ состоялся важный разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Андрей Шевченко донёс позицию УАФ и отметил недопустимость попыток любых смягчений бана для россиян. На конгрессе УЕФА в Брюсселе никаких вопросов возвращения россиян не рассматривалось», — говорится в заявлении пресс-службы УАФ.

Ранее Инфантино высказался о возможном снятии санкций и заявил, что отстранение породило ещё больше разочарования и ненависти.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

