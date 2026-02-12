Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Сочи — Динамо Махачкала, результат матча 12 февраля 2026, счет 0:3, контрольный матч 2026

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Сочи» в товарищеском матче
Завершился контрольный матч, в котором встречались «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Команды играли в Белеке (Турция). Матч прошёл в закрытом режиме в формате из трёх таймов: два — по 40 минут, и ещё один — 30 минут. Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 февраля 2026, четверг. 16:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
0 : 3
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0:1 Магомедов – 40'     0:2 Аззи – 48'     0:3 Шумахов – 78'    

Счёт в матче открыл полузащитник динамовцев Ражаб Магомедов на 40-й минуте. На 48-й минуте защитник бело-голубых Мохамед Аззи увеличил преимущество своей команды. Игрок «Динамо» Идар Шумахов сделал счёт разгромным на 78-й минуте.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. «Динамо» располагается на 13-й строчке, заработав 15 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.

