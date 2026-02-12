Скидки
Главная Футбол Новости

Козлов написал прощальное письмо для «Краснодара» после перехода в ЦСКА

Козлов написал прощальное письмо для «Краснодара» после перехода в ЦСКА
Комментарии

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Данила Козлов на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение, посвящённое «Краснодару», за который он выступал с лета 2024 года. В четверг, 12 февраля, красно-синие объявили о переходе футболиста из стана «быков».

«Это был незабываемый отрезок в моей карьере, где я приобрёл бесценный опыт. Навсегда запомню эмоции, которые испытал, когда «Краснодар» стал чемпионом!

Я благодарен своим коллегам по клубу за их поддержку, тренерам и руководству за их участие и доверие! Болельщики «Краснодара», отдельное вам благодарность за тепло и участие! Искренне желаю удачи и успехов клубу!» — написал Козлов.

Всего за чёрно-зелёных полузащитник провёл 51 матч во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. В составе «быков» Козлов стал чемпионом России.

Комментарии
