Рейс покинул расположение «Спортинга» и прошёл медобследование в ЦСКА — Конур

Защитник «Спортинга» Матеус Рейс покинул тренировочную базу «Спортинга» с разрешением на поездку в Россию и уже прошёл медицинское обследование в ЦСКА, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Подписание контракта ожидается в ближайшее время. Ожидается, что футболист присоединится к тренировочному лагерю ЦСКА в ОАЭ в выходные.

Рейс выступает за «Спортинг» с лета 2021 года и в текущем сезоне принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Текущее соглашение игрока с клубом действует до лета 2026 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 4 млн.