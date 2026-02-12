ЦСКА объявил о переходе защитника Матеуса Рейса из «Спортинга»

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе центрального защитника Матеуса Рейса из «Спортинга». Футболист подписал контракт до июня 2029 с опцией продления ещё на один сезон.

Рейс играл за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с лиссабонским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее портал Record сообщал, что зарплата 30-летнего защитника составит € 3,5 млн за сезон.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

