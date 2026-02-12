Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Олисе признан игроком месяца в Бундеслиге за январь

Майкл Олисе признан игроком месяца в Бундеслиге за январь
Комментарии

Фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе. Об этом сообщает официальный сайт Бундеслиги.

За минувший месяц в национальном чемпионате французский вингер забил три гола и сделал семь ассистов. Футболист совершал результативные действия в каждом из пяти матчей в январе. Отметим, что ранее Олисе становился лучшим игроком Бундеслиги в ноябре.

В текущем сезоне экс-игрок «Кристал Пэлас» провёл 34 матча за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых набрал 13+22 по системе «гол+пас». Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 130 млн.

Материалы по теме
«Баварию» гонял вдесятером её преследователь! Нойер «привёз», но Диас врубил режим монстра
«Баварию» гонял вдесятером её преследователь! Нойер «привёз», но Диас врубил режим монстра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android