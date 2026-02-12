«ПСЖ» получил наибольшие призовые от УЕФА за прошедший сезон. «Барселона» — вне тройки

Французский «ПСЖ» заработал € 144,4 млн в виде выплат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2024/2025. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Парижане выиграли Лигу чемпионов, в финале разгромив миланский «Интер» со счётом 5:0.

Отметим, что «Барселона», уступившая итальянской команде в полуфинале европейского турнира со счётом 3:4, не попала в топ-3 по выплатам от УЕФА. Каталонский клуб получил € 116,5 млн.

Полностью топ-10 команд, получивших наибольшие призовые от УЕФА за сезон-2024/2025, выглядит следующим образом: