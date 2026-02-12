Скидки
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» получил наибольшие призовые от УЕФА за прошедший сезон. «Барселона» — вне тройки

«ПСЖ» получил наибольшие призовые от УЕФА за прошедший сезон. «Барселона» — вне тройки
Комментарии

Французский «ПСЖ» заработал € 144,4 млн в виде выплат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2024/2025. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Парижане выиграли Лигу чемпионов, в финале разгромив миланский «Интер» со счётом 5:0.

Отметим, что «Барселона», уступившая итальянской команде в полуфинале европейского турнира со счётом 3:4, не попала в топ-3 по выплатам от УЕФА. Каталонский клуб получил € 116,5 млн.

Полностью топ-10 команд, получивших наибольшие призовые от УЕФА за сезон-2024/2025, выглядит следующим образом:

  1. «ПСЖ» – € 144,4 млн.
  2. «Интер» – € 136,6 млн.
  3. «Арсенал» – € 116,9 млн.
  4. «Барселона» – € 116,5 млн.
  5. «Бавария» – € 105,8 млн.
  6. «Боруссия» Дортмунд – € 102,1 млн.
  7. «Реал» Мадрид – € 101,8 млн.
  8. «Ливерпуль» – € 98,1 млн.
  9. «Байер» – € 87,1 млн.
  10. «Атлетико» Мадрид – € 84,9 млн.
