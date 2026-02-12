Осинькин отреагировал на новость о возможном переходе Николсона и Фуртадо в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о трансферной политике своего клуба, ответив на вопрос о возможном переходе бывшего нападающего «Спартака» Шамара Николсона и форварда «Краснодара» Густаво Фуртадо.

— То что пока нет новичков — это проблема?

— Это проблема.

— Все телеграм-каналы пишут про Шамара Николсона и Фуртадо. Ждёте их?

— Читаем телеграм-каналы. Команда обязательно нуждается в усилении, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.