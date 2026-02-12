Скидки
Футбол

Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов

Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов.

«Мой лучший друг в футболе? Возможно, Собослаи из «Ливерпуля», — приводит слова Холанда официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты играли вместе в составе «Ред Булл Зальцбург» в 2019 году. За австрийский клуб Холанд провёл 16 матчей и отметился 17 забитыми мячами, после чего форвард перешёл в дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Холанд в составе «Манчестер Сити» сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отметился шестью результативными передачами. Также Холанд провёл восемь матчей за сборную Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, в которых забил 16 мячей.

Комментарии
