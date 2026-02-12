Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал своего лучшего друга среди футболистов.

«Мой лучший друг в футболе? Возможно, Собослаи из «Ливерпуля», — приводит слова Холанда официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА.

Футболисты играли вместе в составе «Ред Булл Зальцбург» в 2019 году. За австрийский клуб Холанд провёл 16 матчей и отметился 17 забитыми мячами, после чего форвард перешёл в дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Холанд в составе «Манчестер Сити» сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отметился шестью результативными передачами. Также Холанд провёл восемь матчей за сборную Норвегии в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, в которых забил 16 мячей.