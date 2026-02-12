«Балтика» с минимальным счётом обыграла воронежский «Факел» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и воронежский «Факел». Команды играли в Белеке (Турция). «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Натан Гассама. Малийский защитник калининградцев отличился на 30-й минуте встречи.

В следующей встрече команда РПЛ встретится с казахстанским «Кайсаром» (18 февраля).

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.