Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Балтика — Факел, результат матча 12 февраля 2026, счет 1:0, контрольный матч 2026

«Балтика» с минимальным счётом обыграла воронежский «Факел» в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и воронежский «Факел». Команды играли в Белеке (Турция). «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Гассама – 30'    

Единственный гол в матче забил Натан Гассама. Малийский защитник калининградцев отличился на 30-й минуте встречи.

В следующей встрече команда РПЛ встретится с казахстанским «Кайсаром» (18 февраля).

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда заработала 48 очков за 21 игру.

Комментарии
