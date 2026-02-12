Скидки
Футбол

«Хочу, чтобы обо мне писал Андрей Панков». Рейс — о переходе в ЦСКА

«Хочу, чтобы обо мне писал Андрей Панков». Рейс — о переходе в ЦСКА
Комментарии

Новоиспечённый центральный защитник ЦСКА Матеус Рейс в ироничной манере объяснил, почему перешёл в московский клуб из «Спортинга». Армейцы объявили о переходе 30-летнего футболиста в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Многие спрашивают меня: «Матеус, почему ты покинул «Спортинг», ведь ты вышел в 1/8 Лиги чемпионов?» А я отвечу: «Я наконец-то хочу славы, хочу, чтобы меня наконец-то начали показывать по «Матч ТВ» с аналитикой на «Матч Премьер». У меня за плечами годы тренировок и сотни игр, хочу, чтобы мои фотографии регулярно публиковал ВГИК. С нетерпением жду, когда обо мне будут писать все телеграм-каналы. Хочу, чтобы про меня писали Ваня Карпов и Андрей Панков. Мечтаю о большом сюжете с Нобелем. Мечтаю засветиться в программе у Тимура Гурцкая. И после одной из тренировок дать интервью Максиму Квятковскому.

Извиняюсь, если неправильно назвал фамилии, но я исправлюсь, ведь уже начал учить русский язык. Мог бы и дальше играть в Европе, но разве там Генич и Шнякин смогли бы каждую неделю спорить о моём уровне игры? Мне всего 30 лет — самый расцвет сил, чтобы блистать в Кубке России и РПЛ. Надеюсь, вопросов о моей мотивации у вас не осталось», — сказал Рейс в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Андрей Панков является журналистом «Чемпионата». 1 февраля Панков сообщил, что ЦСКА близок к трансферу Матеуса Рейса.

Комментарии
