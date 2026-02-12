Арда Гюлер опроверг информацию о травле со стороны игроков «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер опроверг заявления о травле со стороны партнёров по команде, сделанные тренером Серхатом Пекмежчи, работавшим с футболистом в «Фенербахче».

«Я с грустью следил за недавними публичными заявлениями, сделанными господином Серхатом Пекмежчи, который сыграл важную роль в начале моей карьеры.

С моего первого дня в этом клубе меня тепло встретили, и я всегда считал этот клуб семьёй. Я очень горжусь тем, что являюсь игроком «Реала», и хочу защищать эту эмблему ещё много лет.

У нас очень сильная команда, и я счастлив и польщён возможностью играть вместе со всеми моими партнёрами по команде. Я убедительно прошу не обращать внимания на какие-либо комментарии или сообщения, написанные или высказанные по этому поводу», — написал Гюлер на своей странице в социальной сети.

Ранее Серхат Пекмежчи рассказал о проблемах игрока в мадридском «Реале», его травле партнёрами по команде, у которых слишком большое самомнение.