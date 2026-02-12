Осинькин рассказал, с какими проблемами столкнулся «Сочи» на сборах в Турции

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, не мешают ли погодные условия в Турции зимним сборам российской команды.

— Есть ли у вас форс-мажоры на зимних сборах из-за плохой погоды в Турции?

— Была пропущена тренировка и смещена на один день игра. Это было ещё 15-20 дней назад. Дальше мы, несмотря на то что были дожди, подстраивались под прогноз погоды, угадывали, в те дни, когда была одна тренировка, переносили её на вечер.

Конечно, в товарищеском матче с «Динамо» Махачкала («Сочи» проиграл 0:3. – Прим. «Чемпионата») ветер мешал играть. Комбинационной игры не было ни у одной из команд, потому что мяч сносило рваным ветром. Было очень много борьбы. А поле хорошо выдерживает дождь, но всё-таки оно жестковатое, мяч отскакивает. Футбола было мало, много борьбы, но в такой футбол тоже надо иногда играть, поэтому всё как есть, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.