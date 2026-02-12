Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин рассказал, с какими проблемами столкнулся «Сочи» на сборах в Турции

Осинькин рассказал, с какими проблемами столкнулся «Сочи» на сборах в Турции
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, не мешают ли погодные условия в Турции зимним сборам российской команды.

— Есть ли у вас форс-мажоры на зимних сборах из-за плохой погоды в Турции?
— Была пропущена тренировка и смещена на один день игра. Это было ещё 15-20 дней назад. Дальше мы, несмотря на то что были дожди, подстраивались под прогноз погоды, угадывали, в те дни, когда была одна тренировка, переносили её на вечер.

Конечно, в товарищеском матче с «Динамо» Махачкала («Сочи» проиграл 0:3. – Прим. «Чемпионата») ветер мешал играть. Комбинационной игры не было ни у одной из команд, потому что мяч сносило рваным ветром. Было очень много борьбы. А поле хорошо выдерживает дождь, но всё-таки оно жестковатое, мяч отскакивает. Футбола было мало, много борьбы, но в такой футбол тоже надо иногда играть, поэтому всё как есть, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android