Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Новичок ЦСКА Рейс: надеюсь написать здесь свою историю, выиграть множество титулов

Новоиспечённый центральный защитник ЦСКА Матеус Рейс прокомментировал свой переход в московский клуб. Армейцы объявили о переходе 30-летнего футболиста в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Для меня большая честь перейти в ЦСКА, в клуб с такой богатой историей. Надеюсь написать здесь свою историю, выиграть множество титулов, помогать партнёрам как на поле, так и за его пределами. Я поговорил с главным тренером, и он вселил в меня уверенность, что я могу принести пользу здесь. Надеюсь, это будет красивая история, и я сделаю болельщиков счастливыми. Вперёд, ЦСКА», — сказал Рейс в видео в телеграм-канале ЦСКА.

«Хочу, чтобы обо мне писал Андрей Панков». Рейс — о переходе в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

