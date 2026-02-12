Генич отреагировал на презентацию Рейса в ЦСКА, в которой комментатор был упомянут

Известный спортивный комментатор Константин Генич отреагировал на презентацию защитника армейцев Матеуса Рейса, в которой он был упомянут.

«Не, ну ЦСКА хорош! Так ещё никто игроков не представлял. Пять баллов за оригинальность», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее новоиспечённый центральный защитник ЦСКА в ироничной манере объяснил, почему перешёл в московский клуб из «Спортинга».

Рейс играл за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с лиссабонским клубом было рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.