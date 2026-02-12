Четырёхкратный победитель АПЛ Рахим Стерлинг перешёл в «Фейеноорд»

Бывший крайний нападающий сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Челси» Рахим Стерлинг присоединился к «Фейеноорду» в качестве свободного агента. Об этом информирует пресс-служба нидерландского клуба на своей странице в социальной сети X.

Последним клубом 31-летнего вингера был «Челси», за который он выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участие ни в одном матче. 28 января лондонский клуб объявил об уходе английского нападающего. В составе «Манчестер Сити» он четыре раза становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

