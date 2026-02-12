Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четырёхкратный победитель АПЛ Рахим Стерлинг перешёл в «Фейеноорд»

Четырёхкратный победитель АПЛ Рахим Стерлинг перешёл в «Фейеноорд»
Комментарии

Бывший крайний нападающий сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Челси» Рахим Стерлинг присоединился к «Фейеноорду» в качестве свободного агента. Об этом информирует пресс-служба нидерландского клуба на своей странице в социальной сети X.

Последним клубом 31-летнего вингера был «Челси», за который он выступал с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участие ни в одном матче. 28 января лондонский клуб объявил об уходе английского нападающего. В составе «Манчестер Сити» он четыре раза становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Официально
«Челси» объявил об уходе Рахима Стерлинга из клуба

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android