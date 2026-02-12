Скидки
Главная Футбол Новости

Осинькин прокомментировал возвращение Мухина на поле после четырёхмесячного отсутствия

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал возвращение полузащитника Максима Мухина на поле после четырёхмесячного отсутствия из-за травмы.

«Мухин играл 30 минут в товарищеском матче с «Динамо» Махачкала. У него была травма, он набирает форму после достаточно большого перерыва. Сейчас такое время, когда есть возможность дать определённое игровое время. Он после четырёхмесячного перерыва», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.

