Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Матч-центр:
Футбол

«Брентфорд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 23:00 мск

«Брентфорд» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Брентфорд» и «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия). В качестве главного арбитра матча выступит Тони Харрингтон (Кливленд, Англия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
После 25 матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 56 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брентфорд» заработал 39 очков и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Брентфорд» 21 февраля в домашнем матче встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Арсенал» на день позже на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии
