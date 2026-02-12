«Соблюдаем традиции». ЦСКА выложил фотографию Рейса и Бабаева

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале опубликовала совместную фотографию генерального директора клуба Романа Бабаева и новоиспечённого защитника команды Матеуса Рейса.

«Соблюдаем традиции», — написано в сообщении красно-синих.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Армейцы объявили о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Защитник играл за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: