Главная Футбол Новости

УЕФА выплатил командам-участницам ЛЧ почти на € 2 млрд больше призовых, чем клубам из ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте опубликовал финансовые итоги прошедшего года. Спортивная организация выплатила командам-участницам Лиги чемпионов € 2,467 млрд за сезон-2024/2025, что почти на € 2 млрд больше, чем клубам из Лиги Европы. Все участники второго по значимости еврокубка суммарно заработали € 564 млн.

Финалисты Лиги чемпионов, французский «ПСЖ» и итальянский «Интер», получили от УЕФА € 144,4 млн и € 136,6 млн соответственно. «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед», сыгравшие в решающем матче Лиги Европы, заработали € 41,3 млн и € 36,4 млн.

Отметим, что команды, игравшие в Лиге конференций, третьем по значимости клубном турнире УЕФА, получили суммарную выплату в € 285,2 млн.

