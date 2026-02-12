Скидки
Главная Футбол Новости

Совладелец «МЮ»: нельзя иметь экономику, где 9 млн человек на пособиях и много мигрантов

Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед», председатель транснациональной химической компании INEOS Джим Рэтклифф поделился мнением об экономической ситуации в Великобритании.

«Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек получают пособия и при этом огромное количество иммигрантов. Я имею в виду, что Великобритания колонизирована. Это обходится слишком дорого.

Великобритания на самом деле колонизирована иммигрантами, не так ли? В 2020 году население Великобритании составляло 58 миллионов человек, а сейчас — 70 миллионов. Это на 12 миллионов больше», — сказал Джим Рэтклифф в интервью Sky News.

