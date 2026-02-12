Энрике высказался о вратарях «ПСЖ» перед матчем с «Ренном»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о голкиперах своей команды перед матчем 22-го тура французской Лиги 1 с «Ренном».

«Я ценю возможность совершенствовать игру вместе с игроками, которых выбираю в состав. Это не план; мы должны продолжать делать то, что считаем лучшим для команды, как тренерский штаб. Это меняется в течение сезона из-за травм или моих решений. Мы открыты для улучшения командной игры. Нет никакой иерархии или позиций — первый, второй или третий. Я всегда стремлюсь улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 21 матча чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.