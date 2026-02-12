«Манчестер Юнайтед» сделал заявление на фоне нашумевших слов Рэтклиффа о мигрантах

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сделал заявление на фоне слов совладельца клуба Джима Рэтклиффа об экономической ситуации в Великобритании, подчеркнувшего, что в стране большое количество иммигрантов. Ранее СМИ сообщали, что другую часть руководства манкунианцев возмутили слова Рэтклиффа.

«Манчестер Юнайтед» гордится тем, что является открытым и гостеприимным клубом. Разнообразный состав игроков, сотрудников и глобального сообщества болельщиков отражает историю и наследие Манчестера — города, который каждый может назвать своим домом.

С момента запуска в 2016 году инициативы, выступающей за равенство, этот принцип, а также принципы разнообразия и инклюзивности лежат в основе всей нашей деятельности. Мы остаёмся полностью привержены духу этой программы. Эти ценности закреплены не только в наших регламентах, но и в культуре клуба», — написано в заявлении «красных дьяволов».

