Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» сделал заявление на фоне нашумевших слов Рэтклиффа о мигрантах

«Манчестер Юнайтед» сделал заявление на фоне нашумевших слов Рэтклиффа о мигрантах
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сделал заявление на фоне слов совладельца клуба Джима Рэтклиффа об экономической ситуации в Великобритании, подчеркнувшего, что в стране большое количество иммигрантов. Ранее СМИ сообщали, что другую часть руководства манкунианцев возмутили слова Рэтклиффа.

«Манчестер Юнайтед» гордится тем, что является открытым и гостеприимным клубом. Разнообразный состав игроков, сотрудников и глобального сообщества болельщиков отражает историю и наследие Манчестера — города, который каждый может назвать своим домом.

С момента запуска в 2016 году инициативы, выступающей за равенство, этот принцип, а также принципы разнообразия и инклюзивности лежат в основе всей нашей деятельности. Мы остаёмся полностью привержены духу этой программы. Эти ценности закреплены не только в наших регламентах, но и в культуре клуба», — написано в заявлении «красных дьяволов».

Материалы по теме
Совладелец «МЮ»: нельзя иметь экономику, где 9 млн человек на пособиях и много мигрантов

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android