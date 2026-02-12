Стали известны результаты жеребьёвки Лиги наций сезона‑2026/2027

В Брюсселе завершилась жеребьёвка общего этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. По её итогам в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D — шесть команд.
Лига А
Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.
Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.
Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.
Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.
Лига B
Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.
Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.
Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.
Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.
Лига C
Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.
Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.
Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.
Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.
Лига D
Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.
Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.
Матчи Лиги наций сезона‑2026/2027 стартуют в сентябре 2026 года. Финальная стадия турнира состоится 9-13 июня 2027 года.