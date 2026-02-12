Стали известны результаты жеребьёвки Лиги наций сезона‑2026/2027

В Брюсселе завершилась жеребьёвка общего этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. По её итогам в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D — шесть команд.

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.

Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.

Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига C

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.

Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Матчи Лиги наций сезона‑2026/2027 стартуют в сентябре 2026 года. Финальная стадия турнира состоится 9-13 июня 2027 года.