Матеус Рейс ответил, почему решил перейти в ЦСКА

Новоиспечённый защитник ЦСКА Матеус Рейс объяснил, почему он принял решение перейти из «Спортинга» в московский клуб. Армейцы объявили о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Выбрал исходя из величины клуба. Я знаю таких великих игроков ЦСКА, как Вагнер Лав, Карвальо, а также многих других известных бразильцев. Из нынешних игроков могу выделить Мойзеса, его я ещё знаю по бразильскому футболу – он хороший игрок. Я навёл справки о клубе, изучил его историю. Конечно, знаю о победном финале в Кубке УЕФА. Это говорит о величине армейского клуба. И я хочу привнести свой вклад в общее дело!» — приводит слова Рейса пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Ранее портал Record сообщал, что зарплата 30-летнего защитника в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон.

