Газизов: результаты «Динамо» Махачкала на сборах добавляют положительных эмоций

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отметил, что результаты команды в товарищеских матчах добавляют положительных эмоций. Сегодня, 12 февраля, дагестанский клуб разгромил в товарищеском матче «Сочи» со счётом 3:0.

— Конечно, результаты в товарищеских матчах добавляют положительных эмоций. Ребята делают всё, что тренируют. Это вселяет надежду.

— С какими сложностями вы сталкивались на этих сборах в связи с погодными условиями в Турции?

— Всё нормально, наши поля выдерживают, не жалуемся на погоду, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Самые титулованные футбольные клубы России: