Энрике: все думают, что раз футболисты много зарабатывают, то могут наслаждаться жизнью

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о важности отдыха футболистов для достижения высоких результатов.

«Важно иметь игроков, с которыми можно работать, но ещё более важно справиться с давлением и стрессом. Отдых необходим; нужно уметь отключаться от работы, чтобы сохранять радость от тренировок и получать удовольствие от того, что делаешь. Все думают, что раз футболисты много зарабатывают и являются спортсменами, они могут наслаждаться жизнью. Но это далеко не так. Есть более важные вещи, и, на мой взгляд, отдых — одна из них», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После 21 матча чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу.