Созин — о Боселли в «Краснодаре»: при каких раскладах он должен там заиграть?

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о переходе нападающего Хуана Боселли в «Краснодар» из «Пари НН».

«После трансфера Боселли в «Краснодаре прошло несколько дней. Для определённого уровня команд РПЛ, к которым мы относим и «Нижний», это был бы топ-переход. В «Пари» он был мессией. Вся команда играла на Боселли, он лидер, единственный, кто мог там забить. На него никто не кричал, не ругал за ошибки, за потери, за ненужные удары. И в команде такого уровня этот подход был понятен.

«Краснодар» – топ-клуб. Это совсем другая история. При каких раскладах Боселли должен там заиграть? Они ведь это уже проходили, только с Перреном: тоже техничный, не системный, своенравный. Продержался недолго.

«Краснодар» – это машина. С отличными деталями, прекрасно смазанными, кстати говоря. Если вытащить одну деталь, одну маленькую шестерёнку – её можно заменить и команда поедет дальше. Но эта новая шестерёнка должна подходить этой команде! Она должна встать в нужное место! А я не понимаю, какое место в команде подойдёт Боселли.

Он не заменит Кордобу. Потому что Боселли – не большой форвард, который всех продавит. Он не заменит Сперцяна. Он не заменит Батчи. «Краснодар» – это не про индивидуальность, это про команду, про механизм. А Боселли в рабочем механизме мы не видели.

Клуб просто на правах богатого взял лидера слабой команды. Не в основной состав, а с расчётом, что где-нибудь и когда-нибудь он пригодится. Может быть, поможет и вряд ли помешает. Если бы контракт у Боселли не заканчивался, а «Пари НН» не был бы в безвыходной ситуации – не думаю, что «Краснодар» бы захотел этот трансфер», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

