Определились соперники сборной Казахстана в Лиге наций сезона-2026/2027

В Брюсселе завершилась жеребьёвка общего этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. По её итогам в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D — шесть команд.

Сборная Казахстана сыграет в группе 3 дивизиона C. Соперниками подопечных Талгата Байсуфинова станут национальные команды Словакии, Фарерских островов и Молдавии.

Матчи Лиги наций сезона‑2026/2027 стартуют в сентябре 2026 года. Стыковые встречи пройдут 25-30 марта 2027 года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, победившая в финале национальную команду Испании в серии пенальти со счётом 2:2, 5:3 пен.