Президент «Севильи» рассказал, почему отказался от подписания Серхио Рамоса

Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо рассказал, почему отказался от подписания защитника Серхио Рамоса в качестве игрока команды.

«Решение о том, что Рамос не будет играть за «Севилью», — моё. Все знают, как упорно я боролся за то, чтобы он играл здесь два года назад, а затем и остался. Я сказал окружению Серхио, что несовместимо быть владельцем и одновременно играть за «Севилью». Правда, у нас нет потолка зарплат, но это не имеет никакого отношения к спортивным вопросам. Другое руководство к этому решению не имеет никакого отношения», — приводит слова дель Нидо AS.

Ранее сообщалось, что защитник был готов доиграть сезон без зарплаты, чтобы помочь родному клубу сохранить прописку в Ла Лиге и завершить карьеру игрока. Футболист может стать владельцем клуба вместе с Five Eleven Capital.