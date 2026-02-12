Скидки
Главная Футбол Новости

Совладелец «МЮ» объяснил свои скандальные слова о мигрантах в Великобритании

Совладелец «МЮ» объяснил свои скандальные слова о мигрантах в Великобритании
Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед», председатель транснациональной химической компании INEOS Джим Рэтклифф дал объяснение собственным словам в отношении экономической ситуации в Великобритании. В частности, английский бизнесмен заявил: «Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек получают пособия и при этом огромное количество иммигрантов».

«Мне очень жаль, что мои слова оскорбили некоторых людей в Великобритании и Европе, а также вызвали беспокойство. Однако важно поднять вопрос контролируемой и хорошо управляемой иммиграции, которая поддерживает экономический рост.

Мои комментарии были сделаны во время ответа на вопросы о политике Великобритании на Европейском промышленном саммите в Антверпене, где я обсуждал важность экономического роста, рабочих мест, квалификации и производства в Великобритании.

Моё намерение состояло в том, чтобы подчеркнуть, что правительства должны управлять миграцией наряду с инвестициями в квалификацию, промышленность и рабочие места, чтобы долгосрочное процветание было доступно всем. Крайне важно, чтобы мы поддерживали открытую дискуссию о проблемах, стоящих перед Великобританией», — приводит слова Рэтклиффа пресс-служба INEOS на официальном сайте.

Официально
«Манчестер Юнайтед» сделал заявление на фоне нашумевших слов Рэтклиффа о мигрантах
Совладелец «МЮ»: нельзя иметь экономику, где 9 млн человек на пособиях и много мигрантов

