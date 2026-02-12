Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид — Барселона: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании 2025/2026, 12 февраля

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: стартовые составы команд на матч полуфинала Кубка Испании
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Атлетико» Мадрид: Муссо, Руджери, Молина, Ганцко, Пубиль, Коке, Льоренте, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Бальде, Кубарси, Э. Гарсия, Кунде, Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг, Ямаль, Ф. Торрес.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.

Комментарии
