Экс-защитник «Наполи» Калиду Кулибали продлил контракт с саудовским «Аль-Хилялем»

Сенегальский защитник Калиду Кулибали продлил контракт с саудовским «Аль-Хилялем» до 2027 года.

«Кулибали продемонстрировал блестящую игру за команду, внеся свой вклад вместе с товарищами по команде в завоевание «Аль-Хилялем» пяти титулов: Кубка короля, чемпионата Саудовской Аравии, двух Суперкубков Саудовской Аравии и Кубка сезона Эр-Рияда.

Кроме того, Кулибали сыграл ключевую роль в выдающихся результатах «Аль-Хиляля» во время его участия в клубном чемпионате мира 2025 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира», – сообщает официальный сайт «Аль-Хиляля».

Сенегалец присоединился к саудовскому клубу в 2023 году и успел провести за команду 11 матчей во всех турнирах. До этого защитник выступал за «Челси» и «Наполи».