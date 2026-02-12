Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Совладелец «МЮ» может быть наказан из-за слов о мигрантах в Великобритании — The Sun

Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа, ранее высказавшегося насчёт проблемы мигрантов в Великобритании. Английский бизнесмен подчеркнул, что страна колонизирована иммигрантами.

По информации источника, FA намерена выяснить, нанесли ли высказывания Рэтклиффа ущерб репутации футбола. В случае признания бизнесмена виновным на него может быть наложен штраф. Как отмечает источник, выплата потенциального штрафа не станет проблемой для Рэтклиффа, однако он окажется в «неловкой ситуации».

Самые скандальные футболисты в истории:

