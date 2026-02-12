Радимов объяснил хорошее физическое состояние Вендела, несмотря на опоздание на сборы

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил хорошую физическую форму полузащитника сине-бело-голубых Вендела, несмотря на опоздание на сборы команды.

«Все футболисты, когда Вендел опаздывает, знают, что он посвящает время не прогулкам или чему-то ещё, он играет в футбол. Возвращаясь, он выходит и лучше всех физически готов. Поэтому даже если он не приезжает вовремя, то платит штраф, который положен по контракту, и возвращается из любви к футболу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что футболист получил штраф в размере 60 млн рублей за выход из отпуска с опозданием в семь дней.