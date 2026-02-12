Скидки
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил хорошее физическое состояние Вендела, несмотря на опоздание на сборы

Радимов объяснил хорошее физическое состояние Вендела, несмотря на опоздание на сборы
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил хорошую физическую форму полузащитника сине-бело-голубых Вендела, несмотря на опоздание на сборы команды.

«Все футболисты, когда Вендел опаздывает, знают, что он посвящает время не прогулкам или чему-то ещё, он играет в футбол. Возвращаясь, он выходит и лучше всех физически готов. Поэтому даже если он не приезжает вовремя, то платит штраф, который положен по контракту, и возвращается из любви к футболу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что футболист получил штраф в размере 60 млн рублей за выход из отпуска с опозданием в семь дней.

Генич высказался о штрафе Вендела за опоздание на сбор «Зенита»
