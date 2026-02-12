Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отличная новость для мирового футбола». Экс-игрок «Реала» Варан — о роспуске Суперлиги

«Отличная новость для мирового футбола». Экс-игрок «Реала» Варан — о роспуске Суперлиги
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отреагировал на решение испанского клуба о примирении с УЕФА относительно вопроса Суперлиги, то есть о роспуске турнира.

«Историческое соглашение между «Реалом», Европейским футбольным советом (EFC) и УЕФА — отличная новость для мирового футбола. Оно должно позволить нам продвинуться вперёд по всем вопросам: будущее клубов, доступность матчей для болельщиков, разработка новых технологий и, прежде всего, календарь и здоровье игроков. Необходимы срочные действия.

Мне выпала огромная честь играть за «Реал Мадрид», и я знаю Флорентино Переса и его видение. Если он достиг соглашения, значит, он понимает, что в первую очередь выиграют страстные футбольные болельщики, а игроки будут лучше защищены. Флорентино работает в лучших интересах нашего спорта, и он ещё раз демонстрирует это сегодня. Пришло время двигаться вперёд вместе, и я очень рад быть частью этого процесса», – написал Варан в своём аккаунте в социальной сети X.

Отметим, что французский защитник завершил карьеру в 2024 году в возрасте 31 года из-за большого количества травм.

Материалы по теме
Скандальный новичок «Зенита», «Реал» и «Сити» идут за суперзвёздами. Трансферы и слухи дня
Скандальный новичок «Зенита», «Реал» и «Сити» идут за суперзвёздами. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android