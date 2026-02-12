«Нет слов». The Sun — о реакции игроков «МЮ» на слова совладельца клуба о мигрантах

Футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены высказываниями совладельца клуба Джима Рэтклиффа о мигрантах в Великобритании. В частности, английский бизнесмен заявил, что страна колонизирована ими. Об этом сообщает The Sun.
По информации ресурса, один из опытных игроков «красных дьяволов» сообщил после заявления Рэтклиффа, что у него «нет слов». Источник, близкий к другому игроку манкунианцев, заявил, что бизнесмену «придётся многое объяснить».
Отметим, в составе «Манчестер Юнайтед» выступают 17 иностранных игроков. Воспитанник академии клуба Кобби Майну имеет ганское происхождение.
