Экс-голкипер «ПСЖ»: Сафонов — лучший вратарь для клуба сегодня, а Шевалье — в будущем

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо высказался о голкиперах парижского клуба Матвее Сафонове и Люка Шевалье.

«В «ПСЖ» если ты вратарь и допускаешь ошибку, то замечаешь, как партнёры прожигают тебя взглядом.

Я замечал поведение игроков, когда Люка пропускает гол, — жест защитника, который говорит «пфф»… Это нехорошо. Сейчас у меня впечатление, что команда больше доверяет Сафонову, чем Люка. Никогда нельзя недооценивать социальную роль вратаря в раздевалке. Она очень важна.

Сейчас, я думаю, что баланс склоняется в пользу россиянина. Люка Шевалье — одиночка, я вижу его одиноким человеком. Я не видел, чтобы кто-то поднял руку, чтобы заступиться за него, помочь ему, поддержать его и составить ему компанию.

Сафонов — лучший вратарь для клуба сегодня, а Шевалье — лучший вратарь в будущем», — приводит слова Алонзо RMC Sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и отыграл «на ноль» три встречи.