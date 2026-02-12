Новичок ЦСКА Рейс рассказал, когда впервые услышал о предложении от красно-синих

Защитник ЦСКА Матеус Рейс ответил, когда впервые услышал о предложении со стороны красно-синих. В четверг, 12 февраля, московский клуб объявил о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга». Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

«Это было примерно три-четыре недели назад, когда со мной впервые вышли на контакт. Я был очень воодушевлён этой информацией, после чего мы сразу начали переговоры с Евгением [Шевелёвым]. Он очень открытый и честный человек, а сами переговоры шли очень быстро. Я счастлив перейти в ЦСКА», — приводит слова Рейса пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Материалы по теме Матеус Рейс ответил, почему решил перейти в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: