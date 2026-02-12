«Я увидел очень большой потенциал». Массимо Бузакка — об арбитрах из Первой лиги

Директор департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка посетил учебно-тренировочный сбор судей Первой лиги, на котором прочитал лекцию арбитрам и ассистентам, а также оценил их работу в товарищеских матчах.

«Мне показалось, что лекция очень заинтересовала арбитров. Они внимательно, сосредоточенно слушали. Я надеюсь, что ключевые моменты они запомнят, потому что мы обсуждали действительно важные вещи. Эта информация может помочь молодым судьям.

Я рассказывал о лидерских качествах, целях, подготовке, ответственности. Этой категории судей особенно важно понимать, каким образом можно достичь более значимого уровня. Поэтому в рамках презентации мы говорим о том, что должен уметь арбитр, чтобы стать топ-рефери.

Я впервые работал на сборе с российскими арбитрами и остался под большим впечатлением. Я увидел очень большой потенциал. Хотя как раз это и не удивляет, потому что я знаю Милорада (Мажича), знаю, как он работает. Он занимается с арбитрами, следуя философии ФИФА. И когда ты чётко следуешь этим наработкам, то бояться нечего – результаты обязательно придут.

Должен сказать, что за те дни, что я здесь пробыл, я увидел, что арбитры действительно работают с полной выкладкой, они продемонстрировали отличную готовность – техническую, физическую. И в этом плане можно с оптимизмом смотреть в будущее. Я сказал им, что вижу в этой группе арбитров, которые имеют потенциал в перспективе получить категорию ФИФА и показать всем, что в России сильные арбитры», – приводит слова функционера ФИФА официальный сайт РФС.