Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я увидел очень большой потенциал». Массимо Бузакка — об арбитрах из Первой лиги

«Я увидел очень большой потенциал». Массимо Бузакка — об арбитрах из Первой лиги
Комментарии

Директор департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка посетил учебно-тренировочный сбор судей Первой лиги, на котором прочитал лекцию арбитрам и ассистентам, а также оценил их работу в товарищеских матчах.

«Мне показалось, что лекция очень заинтересовала арбитров. Они внимательно, сосредоточенно слушали. Я надеюсь, что ключевые моменты они запомнят, потому что мы обсуждали действительно важные вещи. Эта информация может помочь молодым судьям.

Я рассказывал о лидерских качествах, целях, подготовке, ответственности. Этой категории судей особенно важно понимать, каким образом можно достичь более значимого уровня. Поэтому в рамках презентации мы говорим о том, что должен уметь арбитр, чтобы стать топ-рефери.

Я впервые работал на сборе с российскими арбитрами и остался под большим впечатлением. Я увидел очень большой потенциал. Хотя как раз это и не удивляет, потому что я знаю Милорада (Мажича), знаю, как он работает. Он занимается с арбитрами, следуя философии ФИФА. И когда ты чётко следуешь этим наработкам, то бояться нечего – результаты обязательно придут.

Должен сказать, что за те дни, что я здесь пробыл, я увидел, что арбитры действительно работают с полной выкладкой, они продемонстрировали отличную готовность – техническую, физическую. И в этом плане можно с оптимизмом смотреть в будущее. Я сказал им, что вижу в этой группе арбитров, которые имеют потенциал в перспективе получить категорию ФИФА и показать всем, что в России сильные арбитры», – приводит слова функционера ФИФА официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Лучший опорник ФНЛ — в «Оренбурге», «Чайка» нашла форварда. Главные трансферы Первой лиги
Лучший опорник ФНЛ — в «Оренбурге», «Чайка» нашла форварда. Главные трансферы Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android