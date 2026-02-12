Скидки
Главная Футбол Новости

Определились соперники сборной Беларуси в Лиге наций сезона-2026/2027

Определились соперники сборной Беларуси в Лиге наций сезона-2026/2027
Комментарии

В Брюсселе завершилась жеребьёвка общего этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. По её итогам в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D — шесть команд.

Сборная Беларуси сыграет в группе 1 дивизиона C. Соперниками подопечных Виктора Гончаренко станут национальные команды Албании, Финляндии и Сан-Марино.

Напомним, экс-наставник ЦСКА и «Краснодара» возглавил команду Беларуси в январе 2026 года.

Матчи Лиги наций сезона‑2026/2027 стартуют в сентябре 2026 года. Стыковые встречи пройдут 25-30 марта 2027 года. Действующим победителем турнира является сборная Португалии, победившая в финале Испанию в серии пенальти со счётом 2:2, 5:3 пен.

