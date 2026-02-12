«Пари НН» ведёт переговоры об аренде Мансильи из «Ахмата»

«Пари НН» ведёт переговоры об аренде крайнего нападающего Брайана Мансильи с правом выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ахмат» готов расстаться с игроком, но хочет выручить за него те же € 2 млн, которые потратил при покупке Мансильи из «Оренбурга».

28-летний нападающий играет за грозненский клуб с лета 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

