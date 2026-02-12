Скидки
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
ФИФА запретила «Атлетику» из Бильбао регистрацию новых игроков до 2028 года

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Атлетику» из Бильбао регистрацию новых игроков до 2028 года.

Данное решение принято в связи с многочисленными нарушениями испанского клуба, связанными с нормативными требованиями организации. Трансферный бан наложен до января 2028 года.

После 23 матчей в чемпионате Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 58 очков.

В следующем туре «Атлетику» предстоит встретиться с «Овьедо» на выезде 15 февраля.

«Атлетик» также является полуфиналистом Кубка Испании сезона-2025/2026. В первом матче 1/2 финала турнира команда уступила «Реалу Сосьедад» со счётом 0:1.

Кубок Испании . 1/2 финала
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Туррьентес – 62'    
