«Челси» готов побороться с «Баварией» за вратаря, оценивающегося в € 57,5 млн — TEAMtalk

«Челси» может поспорить с «Баварией» за голкипера «Брайтона» Барта Вербрюггена. Лондонский клуб готов предложить «чайкам» £ 50 млн (€ 57,5 млн), которые они запрашивают. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 23-летний вратарь готов покинуть «Брайтон» грядущим летом. В «Челси» хотят приобрести Вербрюггена с целью создать конкуренцию для Роберта Санчеса. Немецкий гранд видит в нидерландском футболисте замену для 39-летнего Мануэля Нойера.

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме Главный тренер «Челси» оценил нападающего команды Жоао Педро

Самый дорогой трансфер в истории футбола: